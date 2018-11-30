Кокарев: Знарок — настоящий мужик. Он всегда поступал по справедливости

Капитан «Витязя» Денис Кокарев рассказал о пребывании в подмосковной команде и вспомнил о выступлении в московском «Динамо» и ХК МВД.

«С Подольском я был знаком ещё на начальном этапе своей карьеры, когда выступал за ХК МВД. Что касается «Витязя», то всё меня устраивает, в этом клубе отличная организация. Это хорошая команда, и я счастлив, что здесь играю, стараюсь приносить пользу подольцам. У «Витязя» очень приличный уровень в отношении организации. Самое главное, что я в итоге здесь очутился. Я бы даже не сказал, что для меня переход в «Витязь» — это шаг назад, это просто новый опыт. В первую очередь, где бы ты ни был, надо всегда стараться улучшать свою игру и приносить максимальную пользу команде. Считаю, что у нас очень хороший, сильный клуб. Важно просто оставлять своё сердце в игре и полностью отдаваться команде.

Скажу сразу, что за «Динамо» я особо не слежу. Да и вообще в принципе спортивных новостей не читаю, стараюсь от хоккея в свободное время абстрагироваться. Его и так мне хватает. А что касается нашей игры, то нам и вправду не хватает какой-то стабильности. Где-то свои очки отдаём. Но команда всё равно бьётся каждый матч, а над нестабильным набором очков мы работаем. А что касается турнирной таблицы, то в нашей конференции положение достаточно плотное с самой первой игры. В этом плане не надо сильно далеко вперёд смотреть или оглядываться назад. Есть просто один матч, который нужно выиграть, выложиться в нём. А результат будет из этого складываться. Надо просто не брать что-то от команды, а отдавать ей всё, тогда всё будет нормально.

Знарок? Валерьевич — простой и прямой человек. Он всегда поступал по справедливости. Знарок — настоящий мужик, а это дорого стоит», — цитирует Кокарева «Живу спортом».