Гуськов: то, что Бурмистров перешёл из «Ак Барса» в «Салават», — это прецедент

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов прокомментировал неудачную игру форвардов «Салавата Юлаева» Линуса Умарка и Владимира Ткачёва, а также обмен Вячеслава Основина на Александра Бурмистрова.

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«Умарк лидер и человек, который играет очень креативно, в любом моменте ищет что-то красивое. Для него более 20 игр без голов — серия очень приличная, но он успевает ассистировать партнёрам. Так что ему простительно. Ткачёву, на мой взгляд, нужен хороший, опытный центрфорвард, который снабжал его передачами. То, что Цулыгин где-то разбивает легионеров, не даёт результата. Многое зависит от лидеров, которые сейчас тормознулись. Мы всегда считали Уфу креативной командой с выдумкой, но сейчас это не так. Возможно, «Салават» прочитали, в том числе и Умарка. С ним играют жёстко, он нервничает.



То, что Бурмистров перешёл из «Ак Барса» в «Салават», — это прецедент. Зелёное дерби — многолетнее противостояние, это как раньше перейти из ЦСКА в «Спартак». Бурмистров раньше менял не только клуб, но и лигу, но это ему не помогло. Возможно, Цулыгин развяжет ему руки. Интересно посмотреть на Бурмистрова в команде с другой тактикой и с другими требованиями», — сказал Гуськов в интервью «Чемпионату».