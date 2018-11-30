Билялетдинов: концовка игры с «Локомотивом» вышла нервной и напряжённой

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился мнением о победе в домашнем матче с «Локомотивом» (5:3).



«Несмотря на счёт, игра была непростая, но ребята справились, в нужный момент забивали. Нам было очень важно выиграть сегодня, давно мы «Локомотив» не побеждали, но сегодня прервали серию. Я очень доволен, что ребята смогли это сделать.



Концовка получилась нервной. Во-первых, было удаление ненужное — дали возможность сопернику, который и так подпирал прилично. Они удачно забили, поэтому напряжение на самом деле было серьёзное.



Что касается Основина, пополнившего команду в результате обмена с «Салаватом Юлаевым», то он произвёл на меня неплохое впечатление», — цитирует Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса».

Громкий обмен «Салавата» и «Ак Барса». Что он даст клубам? Билялетдинов будет учить Основина играть в обороне, а Бурмистрову предстоит решать проблемы «Салавата» в атаке.