Болельщик «Ак Барса» стал миллионером во время матча с «Локомотивом»

Болельщик «Ак Барса» Ильяс Хасаншин стал обладателем приза в 1 млн рублей перед третьим периодом домашнего матча с «Локомотивом» (5:3).



Месяц назад казанский клуб запустил конкурс, победить в котором мог любой болельщик, достигший 18-летнего возраста. Для получения награды нужно было нанести точный бросок от линии ворот в проём в специальном щите, закрывающем противоположные ворота. Ильяс, поддерживающий казанский клуб с 1998 года, выполнил поставленное условие и стал миллионером.

Посмотреть видео броска удачливого болельщика казанской команды можно на странице «Ак Барса» в «Твиттере».

Подопечные Зинэтулы Билялетдинова продлили победную серию до семи матчей, а «железнодорожники» проиграли впервые за четыре игры.