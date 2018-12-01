Бекстрём возглавил тройку лучших хоккеистов дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте объявила имена троих лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. Российские игроки в список лучших не попали.



Первой звездой дня стал нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём, оформивший хет-трик и отдавший одну результативную передачу (3+1) во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:3).

Второй звездой признали форварда «Сент-Луис Блюз» Колтона Парэйко, забросившего решающую шайбу в овертайме упорной встречи с «Колорадо Эвеланш» (3:2 ОТ).



Замкнул тройку лучших хоккеистов дня нападающий «Анахайм Дакс» Райан Гецлаф, забивший победный гол в овертайме гостевого матча с «Каролиной Харрикейнз» (1:2 ОТ).



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