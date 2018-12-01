Э. Карлссон — о новом контракте: нужно найти своё место

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон сказал, что пока не думает о переговорах по новому контракту. В следующем году у Карлссона завершается срок действия соглашения, и 1 июля 28-летний защитник может стать неограниченно свободным агентом. 13 сентября «Оттава Сенаторз» обменяла его в «Сан-Хосе». Летом «Сенаторз» предложили игроку подписать новый договор, но он отказался.



«Пока меня беспокоит только сегодняшний день. Таковым был мой настрой в течение всего года. Хочу полностью концентрироваться на игре и не могу контролировать будущее.



Надо вписаться в состав, найти своё место. В то же время мне надо оставаться собой, чтобы добиться успеха. В последнем месяце я чувствовал себя комфортнее», — приводит слова Карлссона официальный сайт лиги.