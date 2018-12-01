Фридман: «Лос-Анджелес» будет проводить обмены, им нужны правильные парни

Известный североамериканский обозреватель Эллиотт Фридман прокомментировал вероятность новых обменов с участием клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз», который занимает последнее место в лиге.



«Думаю, в «Лос-Анджелесе» вероятны значительные перемены. Последний матч с «Калгари» получился очень тяжёлым, соперник забрал у «Кингз» и победу, и энергию. Уверен, у менеджмента «королей» есть желание что-то изменить. Мне казалось, что «Лос-Анджелес» будет ждать некоторое время после смены тренера, но в начале ноября один обмен уже был сделан. План состоял в том, чтобы быть терпеливыми, но вряд ли кому-то в руководстве нравится, как сейчас играет команда. «Лос-Анджелесу» нужны правильные парни, «короли» готовы стать партнёром по сделке. Просто нужно найти правильный вариант», — сказал Фридман в эфире радиостанции Sportsnet 960 Calgary.

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