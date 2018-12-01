Тренер «Авангарда»: Мозякин крайне опасен, нам нужно играть максимально плотно

Защитник «Авангарда» Вилле Покка поделился ожиданиями от матча с магнитогорским «Металлургом». Встреча состоится сегодня, 1 декабря, начало — в 17:00 мск.



«Сегодня нужно хорошо обороняться, строго сыграть с лидерами „Металлурга“ и ни в коем случае не давать им пространства. Кроме того, очевидно, что многое решится в противостоянии спецбригад, надо пользоваться шансами в большинстве.



С „Металлургом“ нужно сыграть в том же ключе, что и с „Автомобилистом“. Так мы должны действовать в каждом матче, кто соперник — не важно», — сказал игрок в эфире клубного телевидения.



Тренер «Авангарда» Жак Клутье: «Сергей Мозякин крайне опасен в зоне атаки, мы обязаны играть с ним максимально плотно. В последних двух матчах он сыграл решающую роль».

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