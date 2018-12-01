Мартемьянов: у меня есть претензии к форвардам «Автомобилиста» по игре в обороне

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги выездного матча с «Барысом» (7:2).



«Готовились серьёзно к матчу. Понимали, что «Барыс» силён в атаке, досконально разбирали атакующие действия соперников. Понимали, что у соперника много травмированных игроков, лидеров. Исходя из этого строили стратегию на матч. Команда процентов на 70-80 выполнила игровое задание. Очень здорово выглядел вратарь, спасибо ему. Команда была заряжена, и то, что парни показали сегодня на ледовой площадке, вызывает уважение.



Есть претензии к нападающим по игре в обороне. В обороне есть в чём прибавлять, и мы будем дальше над этим работать, заставлять их трудиться именно в обороне. По атаке никаких претензий к нападающим нет.



Доус? Возможно, он копил злость. К Найджелу по подготовке и по играм вообще никаких претензий нет. Человек — профессионал с большой буквы. Не то что не пропустил ни одной игры, он не пропустил ни одной тренировки. И я всегда ставлю его в пример молодым ребятам», — цитирует Мартемьянова официальный сайт «Барыса».

Обмены, которые могут случиться в КХЛ в ближайший месяц. Восток Основин затерялся в «Салавате», «Автомобилисту» нужно укреплять оборону.