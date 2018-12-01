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Московское «Динамо» обыграло «Торпедо», одержав четвёртую победу подряд

Московское «Динамо» обыграло «Торпедо», одержав четвёртую победу подряд
Хоккей / КХЛ

«Динамо» обыграло «Торпедо» со счётом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Нижнем Новгороде.

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Подопечные Дэвида Немировски вышли вперёд на 10-й минуте благодаря точному броску Михаила Смолина. Во втором игровом отрезке на гол Владислава Ефремова нижегородский клуб ответил заброшенной шайбой Дамира Жафярова. После перерыва команда Владимира Крикунова сумела дважды реализовать численный перевес, и в обоих случаях это сделал Андрей Алексеев, который и принёс московской команде итоговую победу.

«Динамо» продлило победную серию до четырёх матчей, а клуб из Нижнего Новгорода потерпел третье поражение подряд.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2018, суббота. 16:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
2 : 3
1:0, 1:1, 0:2
Динамо М
Москва
1:0 – Смолин (Веряев) – 09:42 (5x5), 1:1 – Ефремов (Шипачёв, Мозер) – 25:26 (5x5), 2:1 – Жафяров (Сергиенко, Паршин) – 37:07 (5x5), 2:2 – Алексеев (Кагарлицкий, Шипачёв) – 49:33 (5x4), 2:3 – Алексеев (Никулин, Шипачёв) – 51:26 (5x4)
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