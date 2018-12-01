ЦСКА одолел «Спартак», продлив победную серию до 15 матчей

ЦСКА обыграл «Спартак» со счётом 4:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



Максим Шалунов реализовал большинство на 7-й минуте, «Спартак» ответил двумя точными бросками в исполнении Анатолия Никонцева и Ильи Зубова. Во втором периоде шайба трижды оказалась в воротах красно-белых — в каждом случае «армейцы» реализовали численный перевес. Авторами результативных бросков стали Михаил Григоренко, Кирилл Капризов и Александр Попов. В третьем игровом отрезке Ярослав Дыбленко сократил разницу в счёте до минимума, но на большее номинальных хозяев не хватило.

Подопечные Игоря Никитина продлили победную серию до 15 матчей, а красно-белые проиграли впервые за три игры.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.