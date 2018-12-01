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ЦСКА одолел «Спартак», продлив победную серию до 15 матчей

ЦСКА одолел «Спартак», продлив победную серию до 15 матчей
Хоккей / КХЛ

ЦСКА обыграл «Спартак» со счётом 4:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Максим Шалунов реализовал большинство на 7-й минуте, «Спартак» ответил двумя точными бросками в исполнении Анатолия Никонцева и Ильи Зубова. Во втором периоде шайба трижды оказалась в воротах красно-белых — в каждом случае «армейцы» реализовали численный перевес. Авторами результативных бросков стали Михаил Григоренко, Кирилл Капризов и Александр Попов. В третьем игровом отрезке Ярослав Дыбленко сократил разницу в счёте до минимума, но на большее номинальных хозяев не хватило.

Подопечные Игоря Никитина продлили победную серию до 15 матчей, а красно-белые проиграли впервые за три игры.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2018, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
3 : 4
2:1, 0:3, 1:0
ЦСКА
Москва
0:1 – Шалунов (Капризов) – 06:01 (5x4), 1:1 – Никонцев (Злобин) – 10:43 (5x5), 2:1 – Зубов (Карсумс, Даугавиньш) – 15:24 (5x5), 2:2 – Григоренко (Шалунов, Нестеров) – 24:30 (5x4), 2:3 – Капризов – 27:39 (5x4), 2:4 – Попов (Дальбек, Телегин) – 32:14 (5x5), 3:4 – Дыбленко (Хохлачёв, Фёдоров) – 46:19 (5x5)
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