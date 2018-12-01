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«Северсталь» одержала первую победу при Разине, прервав серию из семи поражений

«Северсталь» одержала первую победу при Разине, прервав серию из семи поражений
Хоккей / КХЛ

«Нефтехимик» и «Северсталь» выясняли отношения в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Нижнекамске и закончилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Гости вышли вперёд на 10-й минуте игры в результате точного броска Александра Щербины. Во втором периоде «волки» восстановили паритет благодаря Микаэлю Руохомаа, но череповецкой команде потребовалось пять минут, чтобы снова выйти вперёд — заброшенной шайбой отметился Олег Яшин. Подопечные Андрея Назарова во второй раз сравняли счёт на 45-й минуте благодаря Глебу Семёнову. Максим Рыбин отличился на 58-й минуте и принёс череповецкой команде победу.

«Северсталь» прервала серию из семи поражений, а «Нефтехимик» проиграл в пятый раз подряд.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2018, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
2 : 3
0:1, 1:1, 1:1
Северсталь
Череповец
0:1 – Щербина (Кодола) – 09:44 (5x5), 1:1 – Руохомаа (Шарипзянов) – 25:35 (5x5), 1:2 – Яшин – 30:52 (5x5), 2:2 – Семёнов (Галимов) – 44:09 (4x4), 2:3 – Рыбин (Яшин, Гераськин) – 57:04 (5x5)
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