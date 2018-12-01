Антон Бурдасов первым в сезоне преодолел отметку в 100 штрафных минут

Нападающий «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов преодолел отметку в 100 штрафных минут в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.



Сегодня, 1 декабря, Бурдасов заработал «5+20» в домашней игре регулярного чемпионата с «Адмиралом» (1:2 Б). Хоккеист жёстко атаковал защитника приморской команды Степана Захарчука, что судьи квалифицировали как толчок соперника на борт. Захарчук не сразу сумел подняться, но позже продолжил игру

Видео эпизода с удалением Бурдасова можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



Бурдасов первым в лиге перешагнул через отметку в 100 штрафных минут – теперь их на счету форварда 112. 27-летний хоккеист в третий раз в сезоне заработал матч-штраф – ранее Бурдасова удаляли до конца встреч с «Ак Барсом» и «Витязем».