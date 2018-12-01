Томаш Плеканец забросил шайбу в первом матче за «Кладно»

Нападающий Томаш Плеканец забросил шайбу в первом матче за чешский клуб «Кладно».



Опытный хоккеист помог команде обыграть «Литомержице» со счётом 4:2, он открыл счёт в начале второго периода.

Посмотреть видео гола можно по ссылке.

Ранее стало известно, что Плеканец будет выступать не только за «Кладно», но и за клуб «Комета Брно». Чех сообщил, что выбрал сразу два клуба, чтобы играть чаще, поскольку в Чехии сравнительно низкая плотность игр. Владельцем и действующим игроком «Кладно» является легендарный Яромир Ягр.



36-летний Плеканец провёл в НХЛ 1001 матч, из которых 984 — в составе «Монреаль Канадиенс». Уроженец Кладно набрал 608 (233+375) очков. Кроме того, в 94 играх плей-офф Плеканец забросил 18 шайб и отдал 53 результативные передачи.