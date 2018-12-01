Трушков: «Спартак» мог обыграть ЦСКА, если бы выстоял во втором периоде

Вратарь «Спартака» Александр Трушков подвёл итоги матча с ЦСКА (3:4).



«Перед дерби особо не волновался. Уже играл с «армейцами» в прошлом сезоне. Команда сильная, 14 матчей без поражений. Но в моём случае надо использовать шанс. К сожалению, не получилось сегодня показать лучший хоккей. Чтобы развиваться, я должен играть лучше.



Первый гол обидный, не видел момента броска — свой игрок закрыл. Да и во втором так же. В эпизоде с голом Капризова пытался подгрести шайбу к себе, а наш игрок хотел, наоборот, её выкинуть. А Кирилл оказался тут как тут. Должен был подтаскивать во втором периоде. Команда играла хорошо. Если бы выстояли во втором периоде, победа, думаю, была бы наша.



Трудно сказать, с чем связано столь большое количество удалений. Не могу сказать больше, а то штраф придёт.



В прошлом дерби Сорокин подтаскивал. Сегодня же у нас залетело в первом периоде. Команда поверила в свои силы. Думаю, эта игра придаст нам уверенности. В четвёртом матче прошлогоднего плей-офф я сыграл более удачно.



Пока не заслужил звания специалиста по ЦСКА. Когда буду выигрывать эти матчи, тогда и можно будет так меня назвать. Не удивился, что играю сегодня. Давно обещали дать шанс. Спасибо тренерам за доверие, но не удалось показать лучшую игру. Но это опыт, буду работать дальше», — передаёт слова Трушкова корреспондент «Чемпионата» Роман Тузов.

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