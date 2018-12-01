Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Реал Мадрид» — «Валенсия». 01 декабря. Прямая трансляция
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

«Оттава» переиграла «Сан-Хосе», Эрик Карлссон закончил матч с «-2»

«Оттава» переиграла «Сан-Хосе», Эрик Карлссон закончил матч с «-2»
Хоккей / НХЛ

«Оттава Сенаторз» обыграл «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 6:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который прошёл в столице Канады.

Первый период оказался безголевым, а во втором игровом отрезке команды забросили четыре шайбы на двоих. В составе канадского клуба результативными бросками отметились Райан Дзингел, Бен Харпур и Миккель Бёдкер, у гостей отличился Джо Торнтон, реализовавший численный перевес. Марк Стоун укрепил преимущество «сенаторов», забросив шайбу в большинстве в начале третьей двадцатиминутки, а за пять минут до сирены Магнус Пяаярви поразил пустые ворота. В концовке команды обменялись заброшенными шайбами — на гол Баркли Гудроу хозяева ответили точным броском Боби Райна.

Защитник калифорнийцев Эрик Карлссон, который перед стартом сезона перешёл в «Сан-Хосе» из «Оттавы», закончил матч с показателем полезности «-2» и нанёс девять бросков в створ.

«Оттава» одержала третью победу подряд, «акулы» продлили серию поражений до четырёх игр.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2018, суббота. 21:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
6 : 2
0:0, 3:1, 3:1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 – Дзингел (Шабо, Дюшейн) – 27:30 (5x5), 1:1 – Торнтон (Павелски, Бёрнс) – 29:49 (5x4), 2:1 – Харпур (Смит, Пяаярви) – 32:56 (5x5), 3:1 – Бёдкер (Тирни, Райан) – 33:45 (5x5), 4:1 – Стоун (Бёдкер) – 44:03 (5x4), 5:1 – Пяаярви – 54:52 (en), 5:2 – Гудроу – 58:00 (5x5), 6:2 – Райан (Сеси, Бёдкер) – 59:01 (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент