«Оттава» переиграла «Сан-Хосе», Эрик Карлссон закончил матч с «-2»

«Оттава Сенаторз» обыграл «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 6:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который прошёл в столице Канады.



Первый период оказался безголевым, а во втором игровом отрезке команды забросили четыре шайбы на двоих. В составе канадского клуба результативными бросками отметились Райан Дзингел, Бен Харпур и Миккель Бёдкер, у гостей отличился Джо Торнтон, реализовавший численный перевес. Марк Стоун укрепил преимущество «сенаторов», забросив шайбу в большинстве в начале третьей двадцатиминутки, а за пять минут до сирены Магнус Пяаярви поразил пустые ворота. В концовке команды обменялись заброшенными шайбами — на гол Баркли Гудроу хозяева ответили точным броском Боби Райна.



Защитник калифорнийцев Эрик Карлссон, который перед стартом сезона перешёл в «Сан-Хосе» из «Оттавы», закончил матч с показателем полезности «-2» и нанёс девять бросков в створ.



«Оттава» одержала третью победу подряд, «акулы» продлили серию поражений до четырёх игр.