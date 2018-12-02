36 сейвов Георгиева не помогли «Рейнджерс» обыграть «Монреаль»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде уступил «Монреаль Канадиенс» — 2:5.

Дублями в составе победителей отметились вернувшийся в состав после тяжёлой травмы Ши Уэбер (первая звезда матча) и Арттури Лехконен (вторая звезда), ещё один гол на счету Томаша Татара (третья звезда). В составе «синерубашечников» отличились Джимми Веси и Райан Строум.

Александр Георгиев отразил 36 бросков из 41. Владислав Наместников участия в матче не принимал.

В параллельной встрече «Торонто Мэйпл Лифс» на выезде обыграл «Миннесоту Уайлд» — 5:3. Дубль в составе победителей оформил Зак Хайман, по голу забили Остон Мэттьюс, Тайлер Эннис и Назем Кадри. У «дикарей» отличились Эрик Стаал, Джордан Гринвей и Джейсон Цукер.

Никита Зайцев набрал 2 минуты штрафа и заблокировал 3 броска, проведя на льду 23 минуты и 36 секунд. У Игоря Ожиганова бросок и 2 силовых приёма за 12.33.