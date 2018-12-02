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36 сейвов Георгиева не помогли «Рейнджерс» обыграть «Монреаль»

36 сейвов Георгиева не помогли «Рейнджерс» обыграть «Монреаль»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде уступил «Монреаль Канадиенс» — 2:5.

Дублями в составе победителей отметились вернувшийся в состав после тяжёлой травмы Ши Уэбер (первая звезда матча) и Арттури Лехконен (вторая звезда), ещё один гол на счету Томаша Татара (третья звезда). В составе «синерубашечников» отличились Джимми Веси и Райан Строум.

Александр Георгиев отразил 36 бросков из 41. Владислав Наместников участия в матче не принимал.

В параллельной встрече «Торонто Мэйпл Лифс» на выезде обыграл «Миннесоту Уайлд» — 5:3. Дубль в составе победителей оформил Зак Хайман, по голу забили Остон Мэттьюс, Тайлер Эннис и Назем Кадри. У «дикарей» отличились Эрик Стаал, Джордан Гринвей и Джейсон Цукер.

Никита Зайцев набрал 2 минуты штрафа и заблокировал 3 броска, проведя на льду 23 минуты и 36 секунд. У Игоря Ожиганова бросок и 2 силовых приёма за 12.33.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2018, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
5 : 2
2:0, 2:2, 1:0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 – Уэбер (Друен, Доми) – 03:53 (5x5), 2:0 – Уэбер (Татар, Галлахер) – 19:52 (5x5), 3:0 – Лехконен (Байрон, Бенн) – 22:04 (5x5), 4:0 – Лехконен – 25:29 (5x5), 4:1 – Веси (Смит, Зибанеджад) – 28:10 (4x4), 4:2 – Строум (Веси, Зибанеджад) – 34:11 (5x4), 5:2 – Татар (Агостино, Шлемко) – 50:28 (5x4)
НХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2018, воскресенье. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
3 : 5
1:2, 1:1, 1:2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 – Мэттьюс (Марнер, Райлли) – 06:06 (5x4), 0:2 – Эннис (Линдхольм, Дермотт) – 12:19 (5x5), 1:2 – Стаал (Сутер, Гранлунд) – 19:29 (5x5), 2:2 – Гринвей (Эрикссон Эк) – 25:17 (5x5), 2:3 – Хайман (Марнер, Гардинер) – 34:38 (5x5), 3:3 – Цукер (Гранлунд) – 49:38 (5x5), 3:4 – Кадри (Браун, Юнссон) – 56:40 (5x5), 3:5 – Хайман – 59:04 (en)
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