Кожевников: «Авангард» смотрелся нелепо, когда встречал Хартли как спасителя

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал последние события в мире хоккея.

«Для меня самая показательная и поучительная история — Ильи Ковальчука в «Лос-Анджелесе». По большому счёту лишь на один-два матча Илья дал слабину — и тут же, несмотря на всю свою звёздность, оказался в четвёртом звене и то ли в запасе, то ли в лазарете. Хотя в «Лос-Анджелесе» есть как минимум пятёрка североамериканских хоккеистов, которые на порядок слабее Ковальчука, но которым неудачи прощаются. Вот такое в НХЛ отношение к своим и чужим.

Кстати, и к иностранцам в КХЛ в этом сезоне вижу правильное отношение. Линус Умарк — один из лучших легионеров в истории КХЛ, но он не забивает уже 23 матча — и закономерно присел в запас. А как только кризис настиг «Авангард», специалисты и журналисты тут же начали задавать вопросы по Бобу Хартли. Вообще Омск летом смотрелся немного нелепо, когда встречал Хартли как спасителя и второго Скотти Боумэна. Хорошо, что сейчас к этому тренеру отношение более адекватное. Поэтому, если по справедливости, к Хартли в «Авангарде» должно быть такое же отношение, как к Ковальчуку в «Лос-Анджелесе». Если вы решили во всем брать пример с НХЛ, то будьте последовательными.

На мой взгляд, Илья ошибся с клубом. «Лос-Анджелес» смотрится тяжело и разрозненно, Кубок Стэнли этой возрастной команде в ближайшие годы, увы, не грозит. Козырь у «Кингз» только один — в Калифорнии из 365 дней в году не светит солнце только в двенадцати. У нас так много солнца, наверное, разве что зимой в Хабаровске», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.