Нюландер — о заключении контракта с «Торонто»: еду домой

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер прокомментировал в «Твиттере» подписание нового контракта с командой. Соглашение на сумму $ 41,4 млн рассчитано на шесть лет. Таким образом, годовой оклад шведа составит около $ 6,9 млн.

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«Еду домой», — написал Нюландер в «Твиттере» и приложил фото сумки с логотипом «Торонто».

В последнее время 22-летний хоккеист находился в статусе ограниченно свободного агента и тренировался с молодёжным составом шведской команды АИК. Если бы он не успел найти себе клуб до 1 декабря, ему пришлось бы пропустить сезон в НХЛ.

Нюландер был выбран «Торонто» под общим восьмым номером на драфте НХЛ 2014 года. В его активе 48 голов и 87 результативных передач в 185 играх в лиге.