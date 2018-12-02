Дубас: Нюландер — один из лучших молодых игроков в НХЛ, он стоит этих денег

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас прокомментировал подписание контракта с форвардом Вильямом Нюландером. Соглашение будет рассчитано на шесть лет, его сумма — $ 41,4 млн. Таким образом, годовой оклад шведа составит около $ 6,9 млн.

«Мы вместе работали над этим, и мы довольны. Знаю, Вилли будет стоить этих денег. Разговаривал с ним на протяжении всего процесса. Знаю, что он очень-очень обрадован, и мы тоже рады за него. Было бы жаль, если бы он пропустил этот сезон НХЛ. Он один из лучших молодых игроков в лиге. Мы рады, что Вильям вернулся и будет работать с нашим тренерским штабом и командой», — цитирует Дубаса официальный сайт НХЛ.

В последнее время 22-летний хоккеист находился в статусе ограниченно свободного агента и тренировался с молодёжным составом шведской команды АИК. Если бы он не успел найти клуб до 1 декабря, ему пришлось бы пропустить сезон в НХЛ.