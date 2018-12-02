Бэбкок: поставлю Нюландера в состав, как только появится возможность

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок прокомментировал подписание нового контракта с Вильямом Нюландером. Соглашение на сумму $ 41,4 млн рассчитано на шесть лет. Таким образом, годовой оклад шведа составит около $ 6,9 млн.

Календарь игр «Торонто» в «регулярке»-2018/19

«Четыре-пять дней должно пройти, чтобы он оказался в составе на игру. Поставлю Нюландера в состав, как только у нас появится возможность», — приводит слова Бэбкока журналист Марк Мастерс.

В последнее время 22-летний хоккеист находился в статусе ограниченно свободного агента и тренировался с молодёжным составом шведской команды АИК. Если бы он не успел найти себе клуб до 1 декабря, ему пришлось бы пропустить сезон в НХЛ.



Нюландер был выбран «Торонто» под общим восьмым номером на драфте НХЛ 2014 года. В его активе 48 голов и 87 результативных передач в 185 играх в лиге.