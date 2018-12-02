Умарк может пропустить матч «Салавата» с «Авангардом»

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк может пропустить один матч из предстоящей выездной серии команды по семейным обстоятельствам. Уфимская команда в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграет 3 декабря с «Авангардом». Об этом сообщил генеральный директор клуба Тагир Ибрагимов.

«Это действительно так, возможно, он пропустит один матч серии», — сказал Ибрагимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

В этом сезоне на счету 31-летнего нападающего 30 (3+27) очков в 32 матчах «регулярки» при показателе полезности «+1». В среднем за игру Линус проводит на льду 18.48. Шведский форвард пропустил последний матч матч с «Адмиралом» (1:2 Б), а его безголевая серия составляет 23 матча.