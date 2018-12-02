Марнер: возвращение Нюландера добавит «Торонто» огня и сделает состав глубже

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер прокомментировал подписание нового контракта с форвардом Вильямом Нюландером.



«Несколько ребят пришли пораньше, мы сидели, и тогда тренер Майк Бэбкок выскочил из офиса и сказал: «Мы его подписали». Конечно, в наши дни все сразу берутся за телефоны, что и сделали все мы — примерно 20 человек. А потом вы знаете – появились новости. Мы этому очень рады. С нетерпением ждём его приезда в Торонто.



Возвращение Нюландера добавит команде огня и сделает наш состав глубже. Это круто. Скорее бы уже он вернулся. Это отличный игрок, мы рады таким новостям», — цитирует Марнера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Соглашение Нюландера с «Торонто» на сумму $ 41,4 млн рассчитано на шесть лет. Таким образом, годовой оклад шведа составит около $ 6,9 млн.

Швед с деньгами. Нюландер подписал контракт за 5 минут до дедлайна «Я бы взял частями. Но мне нужно сразу».