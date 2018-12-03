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«Вашингтон» проиграл «Анахайму», ведя 5:1, Кузнецов набрал 2 очка, Овечкин – 1

«Вашингтон» проиграл «Анахайму», ведя 5:1, Кузнецов набрал 2 очка, Овечкин – 1
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду уступил «Анахайм Дакс» — 5:6. К 34-й минуте хозяева вели со счётом 5:1, но проиграли, пропустив три шайбы в третьем периоде.

В составе победителей дубль оформил Понтус Оберг, ещё по голу на счету Райана Гецлафа, Эндрю Кольяно, Рикарда Ракелля и Хампуса Линдхольма. У «Вашингтона» отличились Никлас Бекстрём, Чендлер Стивенсон, Том Уилсон, Евгений Кузнецов и Ник Дауд.

Кузнецов впервые забил после травмы, также на его счету результативная передача, 2 минуты штрафа, бросок в створ и 2 силовых приёма за 19 минут и 11 секунд (6.12 – в большинстве), проведённых на льду. У Александра Овечкина результативная передача и 6 бросков за 24.13 (6.48 – в большинстве). У Дмитрия Орлова «-2» и 4 минуты штрафа за 20.07. Оба его удаления были реализованы.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2018, воскресенье. 23:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
5 : 6
3:1, 2:2, 0:3
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 – Бекстрём (Овечкин, Карлсон) – 00:41 (5x5), 2:0 – Стивенсон (Дауд, Яшкин) – 06:08 (5x5), 2:1 – Гецлаф (Ракелль, Оберг) – 09:24 (5x5), 3:1 – Уилсон (Карлсон, Кузнецов) – 13:19 (5x4), 4:1 – Кузнецов (Коннолли) – 24:59 (5x5), 5:1 – Дауд (Стивенсон, Яшкин) – 33:30 (5x5), 5:2 – Кольяно (Ларссон, Гецлаф) – 34:31 (5x5), 5:3 – Ракелль (Хенрик) – 35:26 (5x5), 5:4 – Оберг (Линдхольм, Каше) – 47:16 (5x4), 5:5 – Линдхольм (Кеслер, Каше) – 49:01 (5x4), 5:6 – Оберг (Гецлаф, Шервуд) – 54:55 (5x5)
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