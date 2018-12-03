«Вашингтон» проиграл «Анахайму», ведя 5:1, Кузнецов набрал 2 очка, Овечкин – 1

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду уступил «Анахайм Дакс» — 5:6. К 34-й минуте хозяева вели со счётом 5:1, но проиграли, пропустив три шайбы в третьем периоде.

В составе победителей дубль оформил Понтус Оберг, ещё по голу на счету Райана Гецлафа, Эндрю Кольяно, Рикарда Ракелля и Хампуса Линдхольма. У «Вашингтона» отличились Никлас Бекстрём, Чендлер Стивенсон, Том Уилсон, Евгений Кузнецов и Ник Дауд.

Кузнецов впервые забил после травмы, также на его счету результативная передача, 2 минуты штрафа, бросок в створ и 2 силовых приёма за 19 минут и 11 секунд (6.12 – в большинстве), проведённых на льду. У Александра Овечкина результативная передача и 6 бросков за 24.13 (6.48 – в большинстве). У Дмитрия Орлова «-2» и 4 минуты штрафа за 20.07. Оба его удаления были реализованы.