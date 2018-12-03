«Калгари» и «Сан-Хосе» одержали выездные победы

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» на выезде взял верх над «Чикаго Блэкхоукс» — 3:2. Это уже четвёртое поражение подряд для «Чикаго».

Голами в составе «огоньков» отметились Шон Монахан, Элиас Линдхольм и Дерек Райан. У «Чикаго» отличились Джонатан Тэйвз и новичок команды Дилан Строум.

Артём Анисимов нанёс 5 бросков в створ и выиграл 50% вбрасываний, проведя на льду 14 минут и 35 секунд.

В параллельной встрече «Монреаль Канадиенс» дома уступил «Сан-Хосе Шаркс» — 1:3. «Акулы» прервали серию из четырёх поражений.

Голами в составе победителей отметились Джастин Браун, Брент Бёрнс и Джо Павелски. Единственный гол в составе канадской команды забил Джефф Питри.