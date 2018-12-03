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«Калгари» и «Сан-Хосе» одержали выездные победы

«Калгари» и «Сан-Хосе» одержали выездные победы
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» на выезде взял верх над «Чикаго Блэкхоукс» — 3:2. Это уже четвёртое поражение подряд для «Чикаго».

Голами в составе «огоньков» отметились Шон Монахан, Элиас Линдхольм и Дерек Райан. У «Чикаго» отличились Джонатан Тэйвз и новичок команды Дилан Строум.

Артём Анисимов нанёс 5 бросков в створ и выиграл 50% вбрасываний, проведя на льду 14 минут и 35 секунд.

В параллельной встрече «Монреаль Канадиенс» дома уступил «Сан-Хосе Шаркс» — 1:3. «Акулы» прервали серию из четырёх поражений.

Голами в составе победителей отметились Джастин Браун, Брент Бёрнс и Джо Павелски. Единственный гол в составе канадской команды забил Джефф Питри.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2018, понедельник. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
2 : 3
1:1, 1:2, 0:0
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 – Монахан (Линдхольм, Годро) – 10:07 (5x5), 1:1 – Тэйвз – 11:33 (5x5), 1:2 – Линдхольм (Годро, Монахан) – 27:18 (5x4), 1:3 – Райан (Хэнифин, Нил) – 28:44 (5x4), 2:3 – Строум (Дебринкэт, Кроуфорд) – 35:45 (5x4)
НХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2018, понедельник. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1 : 3
0:2, 1:1, 0:0
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 – Браун – 02:55 (5x5), 0:2 – Бёрнс (Павелски, Карлссон) – 10:29 (5x3), 1:2 – Питри (Друен, Шоу) – 32:15 (5x5), 1:3 – Павелски (Бёрнс, Кутюр) – 35:51 (5x5)
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