Овечкин: «Вашингтон» думал, что матч сделан, после 5:1 все расслабились

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение от «Анахайм Дакс» (5:6) в матче регулярного сезона НХЛ. К 34-й минуте хозяева вели со счётом 5:1, но в итоге проиграли, пропустив три шайбы в третьем периоде.



«Всё дело в нас самих. Мы думали, матч сделан, но нельзя бросать играть. Во втором периоде мы сбавили обороты, после 5:1 все расслабились и перестали играть с умом. Всё начинается с нас – лидеров», — цитирует Овечкина пресс-служба «Вашингтона».

На счету Овечкина в этой игре результативная передача и шесть бросков в створ за 24 минуты и 13 секунд, проведённых на льду (6.48 – в большинстве).

«Вашингтон» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 33 очка.