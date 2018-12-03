Холтби: игра с «Анахаймом» поставила «Вашингтон» на место

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби прокомментировал поражение в матче регулярного сезона НХЛ с «Анахайм Дакс» (5:6). К 34-й минуте хозяева вели со счётом 5:1, но в итоге проиграли, пропустив три шайбы в третьем периоде.



«Не надо ни в кого тыкать пальцами. В этой лиге тяжело поддерживать стабильную игру в каждом матче. Сегодняшняя игра поставила меня на место, поставила на место нашу команду. Нельзя убирать ногу с педали газа, нельзя сбавлять обороты. Против любой команды нельзя расслабляться, какой бы счёт ни был», — цитирует Холтби пресс-служба «Вашингтона».

Холтби в этой игре отразил 19 бросков из 25.



«Вашингтон» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 33 очка. После этого матча у действующих обладателей Кубка Стэнли прервалась победная серия из семи матчей.