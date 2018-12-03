Дежарден: мне нравится характер Ковальчука, он станет наставником для Щербака

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Уилли Дежарден рассказал о сильных сторонах нападающего Ильи Ковальчука. По мнению специалиста, россиянин мог бы стать наставником для соотечественника Никиты Щербака, приобретённого «королями» на драфте отказов.



«Возможно, я не давал Ковальчуку много игрового времени, но мне нравится его характер. Он поможет молодому русскому, который только пришёл в команду (Щербак. – Прим. «Чемпионата»). У Ковальчука сильный характер, он много тренируется, это поможет молодому парню. Илья сможет стать для него наставником», — цитирует Дежардена LA Kings Insider.



Ранее стало известно, что Ковальчук пропустит четыре недели из-за инфекции в лодыжке. Щербак начинал нынешний сезон в системе «Монреаль Канадиенс», но был выставлен клубом на драфт отказов.

Илья Ковальчук выбыл из строя на четыре недели