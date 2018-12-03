Зарипов: удивил выбор на Матч звёзд — ни одного игрока чемпионского «Ак Барса»

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов поделился мнением о выборе игроков на Матч звёзд КХЛ, который пройдёт в Казани.

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«Я очень удивлён выбором КХЛ на Матч звёзд. Ко мне никто из лиги не обращался. Конечно, я бы с радостью принял участие, но больше обидно не за себя, а за других ребят. Матч звёзд будет в Казани, городе, который представляет действующий обладатель Кубка Гагарина, и не сыграет ни один человек из чемпионской команды. Это ненормально для такой лиги.



Есть самый ценный игрок плей-офф — Азеведу, не один сезон показывающий высокий уровень. Есть Клинкхаммер, забивший победный гол в плей-офф. Есть Лукоянов, он сейчас блещет не меньше лучших бомбардиров лиги. Но самое главное, что не взяли вратаря, который сделал очень многое для победы: Гарипов был достоин поездки на Матч звёзд», — приводит слова Зарипова «Спорт Бизнес Online».



На Матч звёзд поедут два хоккеиста «Ак Барса» — голкипер Владислав Подъяпольский и защитник Пол Постма, но они дебютировали за команду только в нынешнем сезоне.