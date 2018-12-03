Яндач: у «Металлурга» были моменты, но реализовать мы их не смогли

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач поделился впечатлениями от проигранного матча с астанинским «Барысом» (2:3). Клуб из Магнитогорска прервал победную серию из четырёх игр.



«Я думаю, что результат сегодняшней игры получился во втором периоде. Были моменты у нас, где могли забить, но, к сожалению, не забили и получили голы. Сделали ошибку в большинстве. А когда соперник в третьем периоде забил третий гол, мы хотели ещё что-то сделать с результатом. Но времени у нас уже не было», — приводит слова специалиста официальный сайт «Барыса».

«Металлург» уступил «Барысу» и прервал четырёхматчевую победную серию

Первый период оказался безголевым, а во втором игровом отрезке в ворота уральской команды влетели две шайбы. Счёт открыл Павел Акользин, а в концовке периода Мэттью Фрэттин отметился точным броском в меньшинстве. На старте третьей двадцатиминутки Никита Михайлис укрепил преимущество хозяев, на что подопечные Йозефа Яндача ответили голами Романа Любимова и Ииро Пакаринена.