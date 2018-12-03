«Динамо» М — «Амур»: стали известны составы команд

Стали известны составы на матч московского «Динамо» и «Амура», который состоится сегодня, 3 декабря, в ДС «Мегаспорт», сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Начало встречи – в 19:30 по московскому времени.



«Динамо» Москва:



Бочаров (Ерёменко);

Волков – Никулин, Кагарлицкий – Шипачёв – Алексеев;

Миронов – Хиетанен, Брюквин – Игумнов – Макаров;

Койвисто – Меньшиков, Моисеев – Мозер – Кулёмин;

Вишневский – Пепеляев, Муранов – Ефремов – Круглов.



«Амур»:



Мурыгин (Лангхаммер);

Йордан – Журавлёв, Горшков – Пьянов – Файзуллин;

Корягин – Швиденко, Зогорна – Рассказов – Руденков;

Кузьмин – Воробьёв, Вл. Ушенин – Вяч. Ушенин – Лазарев;

Александров, Дедунов – Железков – Попугаев, Кузнецов.