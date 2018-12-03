Коньков: сезон в «Сибири» был для меня очень ярким, приятно, что меня помнят

Нападающий «Адмирала» Сергей Коньков прокомментировал гостевое поражение своей команды от новосибирской «Сибири» (3:1).



«Была хорошая, боевая игра, в которой стоит отдать должное «Сибири». Новосибирцы здорово отыграли в большинстве, это предопределило исход матча. У нас тоже было много большинства и моментов при завершении атак, но, как видно из результата, в этом надо прибавлять. Не хватает хладнокровия, надо делать больше бросков, наваливаться на ворота, тогда и голы пойдут.



После победы над «Салаватом» «Адмирал» эмоционально перегорел? Нет, я так не считаю, это не нужно связывать. Мы вышли заряженными и готовыми на сто процентов. Может быть, в начале первого периода чуть-чуть соперник нас придавил из-за тактики, «Сибирь» постоянно прессинговала. Нам нужно было время под это подстроиться. Возможно, сложилось впечатление, что «Сибирь» была свежее. Но в дальнейшем у нас пошёл другой рисунок игры.



Что касается моего возвращения в Новосибирск, то всегда приятно возвращаться к той команде, в которой ты играл. Прошлый сезон в «Сибири» был одним из самых ярких в моей карьере, было много эмоций. Что-то получалось, что-то — нет, но он был запоминающимся. Все в хоккейном мире знают, как болеют в Новосибирске. Мне приятно, что болельщики меня поприветствовали и помнят. Это дорогого стоит, спасибо им большое. Ни с кем из «Сибири» я не общался, расписание не позволяет.



На «Сибири» нынче нет аншлагов? Ситуация везде примерно одинаковая. Команда выигрывает — зритель ходит, команда проигрывает — посещаемость падает. Не думаю, что это несправедливо. Зритель приходит на шоу, за положительными эмоциями. Команда выиграла — сразу полный стадион, тут всё закономерно», — сказал Коньков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Замятину.

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