«Ак Барс» — «Северсталь»: проданы все билеты, Зарипов обещал постричься налысо

На матч казанского «Ак Барса» и череповецкой «Северстали» проданы все билеты, информирует «Спорт Бизнес Online». Напомним, нападающий казанского клуба Данис Зарипов обещал постричься налысо, если на игре будет зафиксирован аншлаг. В клубе запустили акцию, которая позволяла приобрести второй билет бесплатно.



Ранее игрок рассказал о челлендже: «Как решился на челлендж с болельщиками «Ак Барса»? Здесь вопросы к медийной группе клуба. Когда мне озвучили проект, я не стесняясь поддержал его. Всё во благо результата команды и для того, чтобы болельщики приходили к нам, заполняли дворец.



Сколько людей должно прийти, чтобы я ещё и бороду сбрил? Вы меня в тупик поставили этим вопросом. Побрить бороду — это не так сложно, как постричься налысо. В последний раз я налысо стригся в школе. Тут есть за что побороться».