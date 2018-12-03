Борщевский: «Амур» не сложил рук, очко с «Динамо» можно занести в актив

Главный тренер «Амура» Николай Борщевский подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (2:3 ОТ).



«Знали, что в Москве нас ждёт тяжёлый соперник, серьёзно готовились. Игра получилась непростая. Проигрывали 0:2, и радует, что ребята не сложили руки, а продолжать играть и навязывать свой хоккей. Сумели забить две шайбы. Однажды реализовали большинство, но можно было постараться забить и на одну больше. Сегодняшнее очко можно занести в актив, так как игроки проявили характер.



Зачем «Амуру» был нужен Лангхаммер, если он не играет? Дело в том, что когда он ещё был в Чехии, то пропустил много игр. Не знаю, в силу каких причин это произошло. Мы сейчас дали ему время подготовиться и вводим в состав. Считаю, что у «Амура» есть три хороших вратаря. Помимо Мурыгина, это ещё и Евгений Аликин. Они будут бороться за место в составе, а мы будем думать, кто будет играть», — передаёт слова Борщевского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.