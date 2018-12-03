Алексеев: у «Динамо» сложный календарь, выдали не лучшую игру

Нападающий московского «Динамо» Андрей Алексеев подвёл итоги матча с «Амуром» (3:2 ОТ).



«У «Динамо» очень сложный календарь – все игры идут день через день. Мы только приехали с выезда, восстановились, но выдали не лучшую игру. Хорошо, что два очка в копилке. Дубль в прошлой игре придал мне уверенности, но сегодня опять не забил. В третьем периоде дважды мог решить исход встречи, но значит надо ещё больше работать над завершением атак, над реализацией. Главное, что команда победила. Победная серия воодушевляет, надо продолжать стараться брать максимум очков в оставшихся играх.



Переезд на новую арену – это хорошо для клуба. Наконец-то у команды «Динамо» будет своя арена. А нам, как спортсменам, без разницы, где играть», — передаёт слова Алексеева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.