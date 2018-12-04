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Президент «Коламбуса»: надеюсь, что Панарин и Бобровский останутся у нас надолго

Президент «Коламбуса»: надеюсь, что Панарин и Бобровский останутся у нас надолго
Хоккей / НХЛ

Президент «Коламбус Блю Джекетс» по хоккейным операциям Джон Дэвидсон поделился мнением о ситуации с вратарём Сергеем Бобровским и форвардом Артемием Панариным, которые следующим летом могут стать неограниченно свободными агентами.

«Они оба потрясающие игроки, замечательные парни. Сейчас они в нашей команде. Посмотрим, что и как будет дальше. Когда придёт время принимать важные для нас решения, то нам придётся это делать.

Сейчас они очень хорошо играют. Они долго были важной частью нашего клуба. Артемий с самого появления здесь был потрясающим игроком, в том числе в звене с Кэмом Аткинсоном и Пьером-Люком Дюбуа.

Надеюсь, что они останутся в «Коламбусе» надолго. В конечном счёте, это может зависеть не от нас. Надо просто подождать и посмотреть», – цитирует Дэвидсона официальный сайт НХЛ.

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