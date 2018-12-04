НХЛ дисквалифицировала племянника Тодда Бертуцци

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Тайлер Бертуцци дисквалифицирован на два матча, информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги. Форвард является племянником известного игрока НХЛ Тодда Бертуцци, проведшего в лиге 1246 матчей.

Тайлер получил дисквалификацию за своё поведение в матче регулярного чемпионата с «Колорадо Эвеланш» (0:2). Нападающий «Колорадо» Мэттью Калверт увернулся из-под силового приёма защитника «Детройта» Майка Грина. Бертуцци, находясь на скамейке запасных, схватил клюшку Калверта и спровоцировал развитие конфликта. Канадский форвард дисквалифицирован департаментом по безопасности игроков за «неспортивное поведение и грубость».

Видео момента также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.