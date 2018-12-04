Нападающий швейцарского «Цуга» Карл Клинберг выписан из больницы и ближайшие восемь недель будет восстанавливаться дома, информирует Swiss Hockey News. Напомним, недавно форвард получил перелом шейных позвонков, врезавшись в борт во время матча регулярного чемпионата. Хоккеист был срочно доставлен в больницу, существовал риск остаться парализованным.
«Я могу пропустить неделей больше или неделей меньше, но это не важно. Я счастлив, что вообще смогу вернуться в хоккей», — рассказал игрок.
В 22 матчах регулярного чемпионата 27-летний Клинберг записал в актив 16 (7+9) баллов при показателе полезности "+5" и восьми минутах штрафного времени.
В чемпионате-2015/16 Клинберг выступал за нижегородское «Торпедо» и провёл 55 матчей в регулярном сезоне.
Сломавшего шейные позвонки экс-форварда «Торпедо» Клинберга выписали из больницы