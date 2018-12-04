Комбинация московского «Динамо» возглавила топ-10 голов в КХЛ

Континентальная хоккейная лига выбрала десять лучших заброшенных шайб недели.



«Открывает хит-парад лучших голов ярославская связка Николай Коваленко – Артур Каюмов. Первый хорошо ушел от соперника, а второй неотразимо бросил. Далее следует Константин Окулов со своим фирменным кистевым броском из-под защитника. Восьмое место у Шейна Принса из «Сибири» — быстрая обработка снаряда и мощный бросок под перекладину. На шестом месте идет молодой защитник «Магнитки» Григорий Дронов, пропустивший большую часть прошлого сезона из-за травмы, он взял шайбу у своих ворот и добежал до чужих, завершив этот рывок точным броском.



На пятом месте комбинация в большинстве от игроков «Куньлунь Ред Стар», которую завершил Вели-Матти Савинайнен. Бронза досталась Александру Сёмину, который не мог промахнуться после такой передачи Миро Аалтонена! Второе место получает омская связка Максим Тальбо – Семен Кошелев, первый хорошо разобрался с соперником, а второй точно бросил. Победителем становится ударное звено московского «Динамо», длительный розыгрыш шайбы завершился броском Шипачёва уже в пустые ворота», — указано на сайте лиги.



Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.