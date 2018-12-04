«Сибирь» обеспечила коньками все детские дома Новосибирска и области

Хоккейный клуб «Сибирь» обеспечил коньками все детские дома Новосибирска и Новосибирской области, информирует официальный сайт команды.



«Нашей благотворительной целью в сезоне-2018/19 стала покупка коньков во все детские дома Новосибирска и Новосибирской области, которые в этом нуждались. 120 пар коньков оплатили игроки нашей команды, 48 мы приобрели из средств, собранных совместно с вами с наших благотворительных мероприятий, ещё 25 пар предоставил нам магазин, пожелавший присоединиться к акции! Всего было потрачено 500 тысяч рублей.



1 декабря к нам в гости приехали ребята из Тогучинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и новосибирского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Созвездие». На вокзале их встретил клубный автобус и отвёз прямиком на игру «Сибирских снайперов» и «Алтая». Уже на стадионе детей встретили нападающий Данил Романцев и защитник Роман Савченко – они посмотрели с ребятами хоккей, провели экскурсию в раздевалку, подарили коньки и покатались вместе с ними на льду ЛДС «Сибирь», — указано на сайте клуба.

Посмотреть видео также можно на Youtube-канале «Сибири».