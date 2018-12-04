Вратарь Игорь Бобков выиграл арбитраж у «Адмирала»

Как стало известно «Чемпионату», вратарь «Авангарда» Игорь Бобков выиграл арбитраж у «Адмирала», за который хоккеист выступал с сезона-2015/16 до сезона-2018/19.



Дисциплинарный комитет КХЛ обязал «Адмирал» выплатить Бобкову задолженность по индивидуальным бонусам за сезон-2016/17 в размере 300 тыс. рублей, погасить задолженность по индивидуальным бонусам за сезон-2017/18 в размере 600 тыс. рублей, а также компенсировать фактически произведённые расходы хоккеиста в сезоне-2017/18 за оплату спортивной экипировки, оплату квартиры, а также перелётов и провоза сверхнормативного багажа.



27-летний Бобков сыграл в 32 матчах текущего регулярного чемпионата за «Авангард», одержав 22 победы при коэффициенте надёжности 1,81.



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