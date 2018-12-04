Михайлов — о составе сборной России: кто не вызван, пусть доказывает в будущем

Двукратный олимпийский чемпион, легенда отечественного хоккея Борис Михайлов прокомментировал состав сборной России на Кубок Первого канала и поделился мнением о задачах национальной команды.



«Вызванные люди заслужили место в основном составе своей игрой. Среди них есть и олимпийские чемпионы, и молодые перспективные хоккеисты. Состав нормальный: мы видим в составе тех игроков, кто зарекомендовал себя. Это выбор штаба сборной. По линиям нападения, защиты, вратарской вопросов нет – все игроки уже были в руках тренеров национальной команды.



Кто из игроков не был вызван в сборную – ну что же, пусть доказывают, что в будущем должны быть в составе, всё в их силах. Конечно, отбор игроков — всегда трудный процесс, но все перечисленные фамилии на слуху, игроки достойные.



На протяжении всего существования национальной сборной всегда ставятся одни и те же задачи – выигрывать: и весь турнир, и каждый матч в отдельности. От нашей команды ждём побед, а результаты игр, кстати, послужат проверкой для отдельных игроков, особенно молодых, могут ли они держать планку и играть на высоком уровне.



Считаю, что матч на футбольном стадионе «Зенита» должен быть интересным – как для самих сборных России и Финляндии, так и для болельщиков, которые прикоснутся к удивительной атмосфере мирового хоккея. Считаю, что это здорово!» — рассказал Михайлов «Чемпионату».

Чем хорош состав сборной России на Кубок Первого канала Сыграет даже Павел Дацюк.