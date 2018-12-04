Московское «Динамо» не стало подписывать полноценный контракт с Бабенко

По итогам просмотра руководство и тренерский штаб московского «Динамо» приняли решение не подписывать полноценный контракт с нападающим Егором Бабенко, информирует официальный сайт команды. Напомним, ранее московское «Динамо» также не стало подписывать пробный контракт с Максимом Пестушко.



21 ноября Егор подписал пробный контракт, в рамках которого смог провести три официальных матча. За отведённый период игрок не набрал результативных баллов при показателе полезности "+1" и нуле минут штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около семи с половиной минут за матч.



Бабенко является лучшим бомбардиром клуба Высшей хоккейной лиги «Рубин», в текущем регулярном чемпионате 21-летний игрок набрал 18 (7+11) очков.



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