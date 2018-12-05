Койвисто: московское «Динамо» найдёт способ добиться своих целей

Защитник московского «Динамо» Миика Койвисто прокомментировал выступление команды в последних матчах. Столичный клуб одержал пять побед подряд, четыре из них — в основное время.

«Наша защита стала лучше, и мы хорошо используем свои шансы у чужих ворот. Бывает, что нам не везёт и мы могли бы забивать больше, но это хоккей. Наши вратари играют очень сильно и дают возможность победить в каждой игре. Я сыграл с Виталием Меньшиковым уже более десятка игр, и наше взаимопонимание становится всё лучше с каждой игрой.

Что касается меньшинства, то мы работаем над ним и обсуждаем, что мы можем сделать лучше. Мы найдем способ добиться своих целей, которые стоят перед командой», — приводят слова Койвисто «Известия».