«Коламбус» проиграл «Калгари», Бобровский пропустил 8 шайб

«Калгари Флэймз» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и закончилась со счётом 9:6 (1:3, 5:2, 3:1) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По 4 балла за результативность в составе победителей набрали Джонни Годро (2+2) и Шон Монахан (2+2). Тремя передачами отметился Марк Джордано. В составе «Коламбуса» хет-трик оформил Кэм Аткинсон.

Российский нападающий «Блю Джекетс» Артемий Панарин провёл на льду 18 минут 37 секунд, нанёс два броска в створ ворот, отметился 2 передачами и окончил матч с показателем полезности «-3». Сергей Бобровский отразил только 18 бросков из 26.

В параллельном матче «Виннипег Джетс» в гостях обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:1 (0:0, 0:0, 3:1). Для «Джетс» эта победа стала четвёртой кряду.