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«Коламбус» проиграл «Калгари», Бобровский пропустил 8 шайб

«Коламбус» проиграл «Калгари», Бобровский пропустил 8 шайб
Хоккей / НХЛ

«Калгари Флэймз» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и закончилась со счётом 9:6 (1:3, 5:2, 3:1) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По 4 балла за результативность в составе победителей набрали Джонни Годро (2+2) и Шон Монахан (2+2). Тремя передачами отметился Марк Джордано. В составе «Коламбуса» хет-трик оформил Кэм Аткинсон.

Российский нападающий «Блю Джекетс» Артемий Панарин провёл на льду 18 минут 37 секунд, нанёс два броска в створ ворот, отметился 2 передачами и окончил матч с показателем полезности «-3». Сергей Бобровский отразил только 18 бросков из 26.

В параллельном матче «Виннипег Джетс» в гостях обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:1 (0:0, 0:0, 3:1). Для «Джетс» эта победа стала четвёртой кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2018, среда. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
6 : 9
3:1, 2:5, 1:3
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 – Годро (Монахан, Хэмоник) – 06:24 (5x5), 1:1 – Веренски (Бьёркстранд, Веннберг) – 09:47 (5x5), 2:1 – Андерсон – 15:43 (5x4), 3:1 – Аткинсон (Панарин, Джонс) – 19:42 (5x5), 4:1 – Аткинсон (Панарин, Джонс) – 20:49 (5x5), 4:2 – Монахан (Джордано) – 21:55 (5x4), 4:3 – Линдхольм (Хэмоник, Монахан) – 22:46 (5x5), 4:4 – Ткачук (Линдхольм, Годро) – 32:39 (5x4), 4:5 – Хэнифин (Ткачук, Янковски) – 33:29 (5x5), 4:6 – Броди (Годро) – 34:32 (5x5), 5:6 – Фолиньо (Мюррей) – 35:00 (5x5), 5:7 – Монахан (Джордано, Ткачук) – 42:15 (5x4), 5:8 – Годро (Джордано, Смит) – 46:29 (5x5), 6:8 – Аткинсон (Нутиваара, Мюррей) – 48:13 (5x5), 6:9 – Чарник (Баклунд) – 53:11 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2018, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1 : 3
0:0, 0:0, 1:3
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 – Ли (Нельсон, Бойчак) – 41:33 (5x5), 1:1 – Труба (Уилер, Коннор) – 43:39 (5x4), 1:2 – Лаури (Танев, Перро) – 44:01 (5x5), 1:3 – Элерс – 59:57 (en)
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