Представлен макет стадиона «Санкт-Петербург» в хоккейной конфигурации

Федерация хоккея России показала в своём «твиттере» макет футбольного стадиона «Санкт-Петербург» в хоккейной конфигурации.

Фотографии также можно посмотреть в «твиттере» ФХР.



16 декабря на арене в Санкт-Петербурге сборная России проведёт заключительный матч домашнего этапа Евротура – Кубка Первого канала, а в роли соперника выступит команда Финляндии. 22 декабря в Северной столице состоится игра регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которой СКА примет ЦСКА.



Состав сборной России на домашний этап Евротура:



Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестёркин (СКА), Игорь Бобков («Авангард»).



Защитники: Никита Нестеров, Артём Блажиевский, Михаил Науменков (все – ЦСКА), Алексей Василевский («Автомобилист), Владислав Гавриков, Василий Токранов (оба – СКА), Виктор Антипин («Металлург»), Андрей Педан («Ак Барс»), Александр Елесин («Локомотив»).



Нападающие: Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Кирилл Капризов, Иван Телегин, Сергей Андронов, Антон Слепышев (все – ЦСКА), Павел Дацюк, Никита Гусев, Николай Прохоркин, Александр Барабанов, Сергей Плотников, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Андрей Кузьменко (все – СКА), Александр Кадейкин, Антон Бурдасов (оба — «Салават Юлаев»), Андрей Локтионов («Локомотив»).