Борщевский: «Амуру» не удался старт, пропустили сразу две шайбы

Главный тренер «Амура» Николай Борщевский прокомментировал поражение в матче с «Локомотивом» (0:3).

«Сегодня нам противостояла сильная команда, высокоорганизованная. «Амуру» не удался старт, пропустили сразу две шайбы. Потом пришли в себя. Я считаю, второй и третий периоды провели достойно, но не забивая, выиграть очень сложно.

Почему не смогли забить? Нужно использовать моменты. «Локомотив» — очень организованная команда, с высокой самоотдачей, и пробиться на пятак соперника было не так просто. Не создавая помех вратарю, не играя агрессивно и активно на добивании, очень сложно забить, поэтому в нашем случае вратарь соперника видел все броски.

Насколько сложен был выбор вратаря? Мурыгину решили дать сегодня передохнуть, потому что он отыграл много матчей за короткий промежуток времени. Решили сегодня выпустить Лангхамера, но старт не удался и заменили на Аликина», — передаёт слова Борщевского корреспондент «Чемпионата» Сергей Никулин