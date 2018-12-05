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«Салават Юлаев» победил в Братиславе, прервав серию из четырёх поражений

«Салават Юлаев» победил в Братиславе, прервав серию из четырёх поражений
Хоккей / КХЛ

«Салават Юлаев» переиграл «Слован» со счётом 5:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Братиславе.

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Уфимская команда начала встречу в активном ключе и забросили две шайбы за 32 секунды. Сначала результативным броском отметился Филип Ларсен, а затем Егор Дубровский. Хозяева восстановили паритет за 57 секунд второго игрового отрезка — заброшенные шайбы на свой счёт записали Рудольф Червены и Адам Лишка. Подопечные Николая Цулыгина забросили ещё две шайбы до сирены на второй перерыв благодаря Петру Хохрякову и Дмитрию Кугрышеву. В третьем периоде Кугрышев оформил дубль и установил окончательный счёт на табло.

«Салават Юлаев» прервал серию из четырёх поражений, «Слован» потерпел восьмое поражение подряд.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2018, среда. 20:30 МСК
Слован
Братислава
2 : 5
0:2, 2:2, 0:1
Салават Юлаев
Уфа
0:1 – Ларсен (Ларсен, Панин) – 05:07 (5x5), 0:2 – Дубровский (Кадейкин) – 05:39 (5x5), 1:2 – Червены (Месарош) – 27:49 (5x5), 2:2 – Лишка (Чипчура, Серсен) – 28:46 (5x5), 2:3 – Хохряков (Хартикайнен) – 34:48 (5x5), 2:4 – Кугрышев (Ларсен) – 36:49 (5x4), 2:5 – Кугрышев – 42:16 (5x5)
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