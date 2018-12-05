«Салават Юлаев» победил в Братиславе, прервав серию из четырёх поражений

«Салават Юлаев» переиграл «Слован» со счётом 5:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Братиславе.



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Уфимская команда начала встречу в активном ключе и забросили две шайбы за 32 секунды. Сначала результативным броском отметился Филип Ларсен, а затем Егор Дубровский. Хозяева восстановили паритет за 57 секунд второго игрового отрезка — заброшенные шайбы на свой счёт записали Рудольф Червены и Адам Лишка. Подопечные Николая Цулыгина забросили ещё две шайбы до сирены на второй перерыв благодаря Петру Хохрякову и Дмитрию Кугрышеву. В третьем периоде Кугрышев оформил дубль и установил окончательный счёт на табло.



«Салават Юлаев» прервал серию из четырёх поражений, «Слован» потерпел восьмое поражение подряд.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.