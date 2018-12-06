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Гол Барбашёва не помог «Сент-Луису» обыграть «Эдмонтон»

Гол Барбашёва не помог «Сент-Луису» обыграть «Эдмонтон»
Хоккей / НХЛ

В первом матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» на домашнем льду в серии буллитов уступил «Эдмонтон Ойлерз» — 2:3 (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:1).

Счёт на 7-й минуте открыл российский нападающий хозяев Иван Барбашёв, забивший третий гол в сезоне. В середине первого периода преимущество «блюзменов» увеличил Брэйден Шенн. Во втором периоде «нефтяники» отыграли одну шайбу усилиями Райана Ньюджента-Хопкинса. На последней минуте основного времени «Эдмонтон» восстановил равновесие, сняв вратаря, отличился Оскар Клефбом. В серии буллитов победу гостям принёс Коннор Макдэвид.

На счету Барбашёва также показатель полезности «+1», бросок в створ, силовой приём, блок-шот и 80% выигранных вбрасываний за 13 минут и 45 секунд, проведённых на льду (3.57 – в меньшинстве). У Владимира Тарасенко «-1», 2 минуты штрафа, 4 броска, нереализованный послематчевый буллит и 2 блок-шота за 18.49.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2018, четверг. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
2 : 3
2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 – Барбашев (Сундквист, Нолан) – 06:05 (5x5), 2:0 – Шенн (Батлер, Данн) – 13:32 (5x5), 2:1 – Ньюджент-Хопкинс (Нурс, Расселл) – 24:04 (5x5), 2:2 – Клефбом (Макдэвид, Хайра) – 59:04 (6x5), 2:3 – Макдэвид – 65:00 ( ПБ)
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