Гол Барбашёва не помог «Сент-Луису» обыграть «Эдмонтон»

В первом матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» на домашнем льду в серии буллитов уступил «Эдмонтон Ойлерз» — 2:3 (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:1).



Счёт на 7-й минуте открыл российский нападающий хозяев Иван Барбашёв, забивший третий гол в сезоне. В середине первого периода преимущество «блюзменов» увеличил Брэйден Шенн. Во втором периоде «нефтяники» отыграли одну шайбу усилиями Райана Ньюджента-Хопкинса. На последней минуте основного времени «Эдмонтон» восстановил равновесие, сняв вратаря, отличился Оскар Клефбом. В серии буллитов победу гостям принёс Коннор Макдэвид.



На счету Барбашёва также показатель полезности «+1», бросок в створ, силовой приём, блок-шот и 80% выигранных вбрасываний за 13 минут и 45 секунд, проведённых на льду (3.57 – в меньшинстве). У Владимира Тарасенко «-1», 2 минуты штрафа, 4 броска, нереализованный послематчевый буллит и 2 блок-шота за 18.49.