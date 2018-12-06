Шор: Ковальчук в четвёртой тройке «Лос-Анджелеса» — это удивительно

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Ник Шор, четыре сезона отыгравший в НХЛ за «Лос-Анджелес Кингз», прокомментировал неудачную игру «королей» в нынешнем сезоне.



«Я очень удивлён, что «Лос-Анджелес» занимает последнее место в турнирной таблице. Я многих ребят хорошо знаю. Иногда бывают такие затяжные спады, команде нужно пройти через это, перетерпеть. Надеюсь, что «короли» смогут это сделать.



Ковальчук в четвёртом звене — это, конечно, удивительно, но я понятия не имею, почему так происходит. У меня не было возможности поиграть с ним вместе. Иногда тренеры специально перетряхивают состав, чтобы придать команде импульс. В любом случае в «Лос-Анджелесе» много отличных, опытных хоккеистов, которые способны справиться с трудностями», — сказал Шор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.



После 28 матчей «Лос-Анджелес» занимает последнее, 31-е место в лиге, отставая от кубковой зоны на 11 очков.

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